Beyhan представя нова версия на песента “Нещо ме гризе” с ремикс от TISHEV

Шест месеца след пускането “Нещо ме гризе”, Beyhan колаборира с един от най-търсените продуценти в България, Иван Тишев (TISHEV), за да представи един нов вариант на “химна за хранителните разстройства”.

Beyhan сподели: “Събирам CD сингли с ремикси от години. Обожавам денс ремикси и мисля, че са си собствена форма на изкуство. Знаех, че искам нова и свежа версия на “Нещо ме гризе” и не се сетих за никой по-добър от TISHEV”.

Освен, че се беше отличена като финалист в конкурса New University Talent през 2025-та година, оригинала на “Нещо ме гризе” събра най-висок брой стриймвания в дигиталните платформите от всички включени проекти в конкурса. Освен това, получи десетки ротации в радиостанции в цялата страна.

***

Повече за Beyhan:

Beyhan е певец, композитор и продуцент от София. Пише песни за артисти като Цветелина Янева, Georgi Simeonov-JJ, Иво Димчев и др. Твори и в трите езика, които говори - български, английски и турски. Участва в редица конкурси и фестивали - в София и в страната.