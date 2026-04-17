VICTORIA пусна новия сингъл

VICTORIA пусна новия си сингъл „ASHES“.

След последното ѝ издание през юли 2025 г. и последвал период на размисъл, песента се появява като обмислен и интроспективен момент, по-малко, като обещание за нещо ново и по-скоро като признание за това, което вече се е променило.

„ASHES“ е електронно поп парче, с атмосферно звучене, но водено от емоционална прецизност. Под повърхността си песента изследва постепенното и често трудно осъзнаване, осъзнаването, че начинът, по който виждаш себе си, е започнал да се променя, дори преди да можеш напълно да обясниш защо.

В центъра му е идеята за „къщата на съмнението“ – пространство, оформено не от един-единствен момент, а от натрупване. Изградено чрез прекалено обмисляне, самовъзприятие и вътрешни мисли, то представлява версия на стабилност, която в крайна сметка се превръща в ограничаваща. Образите в песента, “пластмасови сърца и кукли”, отразяват чувството за емоционална дистанция, преживяването да се движиш през живота, докато обитаваш версия на себе си, която се усеща все по-конструирана.

„ASHES“ е песента, която написах, преди да разбера напълно през какво преминавам. По онова време все още не можех да я назова, просто чувствах, че нещо не е наред. Имах нужда от дистанция, за да я видя ясно. Да я пусна сега е като да призная тази версия на себе си и да я пусна да си отиде по начин, който е честен“.

Написана две години преди издаването си, „ASHES“ съществува леко извън конвенционалната времева линия. Пространството между създаването и издаването ѝ е от основно значение, позволявайки на песента да премине от инстинкт към яснота.

VICTORIA е българска изпълнителка и един от най-разпознаваемите нови гласове от Източна Европа, известна с емоционално изпълненото си писане на песни и алтернативното си поп звучене. След като получи международно признание чрез участията си в Евровизия, тя продължи уверено да изгражда своето място на международната музикална сцена. С характерния си почерк в алтернативния поп, тя съчетава емоционална уязвимост с модерно, кинематографично звучене, превръщайки личните си истории в универсални послания.

„ASHES“ вече е достъпен на всички дигитални стрийминг платформи.