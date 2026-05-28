Тино обявява предстоящото издаване на своя втори албум

“Била си ти” се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втория албум на Тино, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти.

След поредицата от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят!

“Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно! Усещам и че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни”, споделя Тино.

По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в усамотение в софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години - песни като “Недей да ме будиш”, “Вечност или?” и разбира се “Налей”.

“Песента “Била си ти” е само началото на едно дълго и болезнено разгръщане на това страдание, което единствено любовта може да причини. Тя е първичната реакция към осъзнаването на идващия край и донякъде е дори защитна реакция”, разкрива Тино.

Макар и написана в уединение, Тино се обръща към своите приятели-артисти за мнение и съвети по песента.

“В началото на миналото лято пуснах песента първо на Папи Ханс, който ми беше помогнал с добри насоки за изпяването на “Налей”. Сега ми посочи как да направя текста на “Била си ти” още по-въздействащ и конкретен, както и отново допринесе с добрия си вкус за изпяването на фразите, за което съм много признателен!”, разказва Тино.

Благодарности отправя и към своя дългогодишен приятел Виктор Добрев, с когото създават емоционалната визуализация към песента, която вече е в YouTube канала на Тино, а цялата идея за кадрите започва от фотосесия, която Тино прави с фотографа Филип Шопов (@foto.shopov).

Може би вече се е подразбрало заглавието на албума, но няма нужда ад гадаем, защото Тино ни разкрива и това!

Албумът “Любов” ще се появи в пълнота през идната есен. Дотогава очакваме следващите сингли и се наслаждаваме на емоционалната “Била си ти”!

Сингълът се разпространява във всички дигитални платформи от Warner Music чрез Орфей Мюзик.