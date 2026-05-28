Diplo се завръща с два нови кънтри сингъла

Diplo се завръща с „Whitcomb vs. Flores“ – два нови кънтри сингъла: „Would U Still Love Me“ с участието на награждавания певец и автор на песни Cameron Whitcomb и „Saving This Bottle“ с кънтри изпълнителя Wyatt Flores.

„Cameron и Wyatt просто са страхотни“, казва Diplo. „Те водят ново поколение кънтри суперзвезди. Обичам новите сингли на Wyatt и нямам търпение за още нова музика. Изпълнението на Cameron на „Stagecoach“ беше невероятно, турнето му ще бъде нещо специално.“

Феновете с нетърпение очакваха „Would U Still Love Me“, откакто Diplo и Whitcomb за първи път споделиха песента на „Stagecoach“, където беше представена пред публика от над 65 000 души по време на заключителния сет на Diplo. През цялата седмица двамата продължиха да анонсират издаването ѝ в социалните мрежи, засилвайки очакването за песента.

Diplo и Flores допринесоха към вълнението снощи с изненадващо пускане на „Saving This Bottle“ в социалните мрежи. Парчето идва след аплодираните сингли на Flores „Drive All Night“ и „Runnin’ On E“. В чест на новата музика, Flores ще продължи да е на път и през есента в рамките на своето турне „Drive All Night Tour“ с дати в цяла Северна Америка.

Тези парчета, заедно с „Two Steppin“ с участието на Adrien Nunez, са дългоочаквания първи кънтри албум на Diplo след „Ashes“ с Bailey Zimmerman от 2025 г. Роденият в Тупело, Мисисипи, е издал два дългосвирещи кънтри албума: платинено сертифицирания „Diplo Presents Thomas Wesley, Chapter 1 — Snake Oil“ от 2020 г. и „Diplo Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant“ от 2023 г, както и микстейпа от 2024 г. – „Diplo Presents Thomas Wesley: The Mixtape“, който получава всеобщо признание. Като дългогодишен фен на жанра, Diplo си е сътрудничил с кънтри икони, включително Sturgill Simpson (Johnny Blue Skies), Thomas Rhett, Sierra Ferrell, Maren Morris, Paul Cauthen и други в трите проекта. Неговият сингъл „Heartless“ с Morgan Wallen е световен хит, събирайки милиарди стриймвания и наскоро достигайки диамантен статус на продажби.

Тази година се състоя шестото изпълнение на Diplo на „Stagecoach“ и четвъртото издание на „Diplo’s HonkyTonk“ - негова лично подбрана сцена със състав от изпълнители от различни жанрове. В шатрата се появиха и направиха изпълнения множество негови приятели, сред които Sydney Sweeney, Adrien Nunez, Waka Flocka, Stella Lefty, Juicy J, Theo Von и Caleb Pressley.

2026 продължава да бъде година за доминиране на света за Diplo, който се завърна на главната сцена на „Coachella“ с Major Lazer през април за грандиозно, обхващащо кариерата му изпълнение пред над 80 000 фена. През март Diplo беше изпълнителен продуцент на дългоочаквания албум на BTS – „ARIRANG“, заедно с дългогодишния сътрудник от BTS – Pdogg, и лично продуцира пет парчета - най-много продуцентски заслуги от всички в проекта. Diplo наскоро представи мащабния сезон 2026-2027 на „Diplo’s Run Club“ с девет града в цяла Америка. „Diplo’s Run Club“ отвежда бегачи на 5-километрово бягане през градските центрове, последвано от мини музикален фестивал с изпълнения на Diplo и приятели.

Diplo, роден с името Thomas Wesley Pentz, е звукозаписен изпълнител, музикален продуцент, диджей и предприемач. В течение на 20-годишната си кариера Diplo си е сътрудничил с най-големите световни звезди и е обиколил света.