DARA влезе в престижна каласация на Billboard

DARA и песента й "Bangaranga", с която спечели конкурса „Евровизия", влезе на 90 място в класацията Global 200 на Billboard, сочи сайтът на изданието.

Изпълнението й финала на конкурса „Евровизия“, вече надмина 15 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube, показа проверка на БТА в световната видео платформа. Към 25 май имаше над 14 милиона гледания на видеото в платформата.

В световната класация на Apple Music хитът Bangaranga заема 44 място.

Хитът продължава да е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България.

По време на официалното посрещане в София на 19 май DARA призова почитателите си да споделят нейната песен, за да може да влезе в глобалните класации на Spotify и Billboard.

Музиката и текстът на "Bangaranga" са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос.