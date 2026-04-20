Tyla и Zara Larsson се събират в една експлозивна колаборация, с новия сингъл „She Did It Again“, който залага на силна доза Y2K носталгия и безкомпромисно самочувствие.

Парчето смесва R&B и поп елементи, като носи увереност и леко провокативен заряд – двете изпълнителки влизат в ролята на силни и независими жени, които знаят точно какво искат и как да го получат.

Видеото към песента залага на изчистена, но въздействаща визуална концепция, в която контрастът между пустинна архитектура и водни елементи подчертава естетиката на проекта и силното присъствие на двете артистки. Tyla споделя:

„Обичам това момиче – както в студиото, така и в живота. Нямам търпение светът да чуе това и да танцува цяло лято, защото аз лично не мога да спра да се движа. It’s A*POP Emergency!“

„She Did It Again“ излиза в поредната изключително успешна година за Tyla, която продължава да затвърждава позицията си на глобалната сцена с поредица от отличия и номинации, включително American Music Awards и награди GRAMMY за най-добро афро музикално изпълнение.

От своя страна Zara Larsson получи първата си номинация за GRAMMY през февруари в категорията Best Dance Pop Recording за „Midnight Sun“. Тя предстои да изнесе поредица от летни фестивални участия, включително на BBC Radio 1 Big Weekend, Lollapalooza в Чикаго и други.