"Скритата психология на социалните мрежи" и "Коалата, която разбра, че може"

Време е за книжната ни среща в рубриката "За книгите и други приятели"

Искаме ли да знаем защо очите ни са вперени в социалните мрежи. В основата на книгата, която Станислава Георгиева-Съни е избрала тази седмица е въпросът: Защо социалните медии са толкова неустоими за нас.

Отговорът ще намерим в "Скритата психология на социалните мрежи" на Джо Федерер.

Предложението за малките читатели е книжката "Коалата, която разбра, че може" на Рейчъл Брайт и Джим Фийлд.

Чуйте повече за историята на коалата Кевин в аудиофайла на страницата.