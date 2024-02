Понеделник е денят на рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова.

Продължаваме темата за семейството и неговата роля и какво означава преповтарянето на зодиакални знаци в семейството.

В предишния епизод на рубриката разгледахме зодиите от Овен до Дева.

Днес продължаваме с Везни, Скорпион, Козирог, Воделей и Риби.

Чуйте подробности в аудиофайла на страницата.