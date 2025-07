Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова отново ни представиха рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода".

И този вторник те отговарят на въпрос, зададен от слушател, в случая слушателка.

Да срещна ли бившия си, с когото имаме две деца, с настоящия си, с когото живеем с тези деца?

Чуйте отговора в аудиофайла на страницата.