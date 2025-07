В Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева продължават тематичния месец, посветен на слънчевите очила.

Днешният епизод е посветен на oversized очилата.

Ако сте любопитни да разберете каква е тяхната история и символика и как са се превърнали от защитаващ очите аксесоар до модна икона - чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.