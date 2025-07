„Завръщане към Рая“ и "Речник на добрите обноски"

"За книгите и други приятели" е рубриката, която слушаме всеки четвъртък в шоуто на Инспектор N-JOY.

В нея Станислава Георгиева - Съни днес отново ни запозна с две заглавия - едно за големите и едно за малките читатели.

Какво правим когато светът ни се разпадне? Преходът от ведра решителна жена, през своя бледа сянка, до обрата, в който започваш да градиш по-добра своя версия, описва в романа си „Завръщане към Рая“ Вера Янчелова.

В „Речник на добрите обноски“ от Филип Жалбер всичко е обърнато с хастара навън, за да провокира децата. Постигаме резултати чрез смях и се наслаждаваме на резултата.

Чуйте подробности за двете заглавия в аудиофайла на страницата.