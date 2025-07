Днес беше излъчен последният за сезона епизод на рубриката "Загубени в превода" с Инспектор N-JOY и Елена Димитрова-Ангелова.

Въпросът, на който психологът отговори, е зададен от мъж, който има колебания да предложи брак.

"Защо не мога да съм нормален и да не се страхувам да задълбоча връзката с жената, която толкова много обичам?"