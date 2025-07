В понеделник Инспектор N-JOY и Деница Красимирова отново си организираха астросреща в рубриката "Марс и Венера".

Тази седмица ще влезем под влиянието на ретрограден Меркурий, което започва на 18 юли и продължава до 11 август.

В този период не е подходящо да се подписват договори, да се купуват коли или техника и предварително проверяваме дали сме взели всички важни документи преди да тръгнем на път.

Какво още разкри астрологът чуйте в аудиофайла на страницата.