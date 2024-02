Рубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова и този понеделник обръща внимание на влиянието на звездите върху връзката ни.

Как астрологията ни помага да разшифроваме петте езика на любовта?

Петте основни езика на любовта са: утвърждаващи думи, пълноценно време, подаръци, грижа и физическо докосване.

Разберете повече за тях и как според астрологията те ни помагат да подобрим връзката си в аудиофайла на страницата.