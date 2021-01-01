Потопете се в магията на семейния мюзикъл "Звезда" тази вечер в София

Талантливите деца от Детско – юношеска студия за сценични изкуства „ Allegra“ от Стара Загора и техният художествен ръководител Радост Младенова-Арабаджиева бяха на гости на шоуто "Над нещата" с VenZy.

Те поканиха слушателите на радио N-JOY на 17.04. от 19.00 ч. в Кино - театър "Освобождение".

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата.

„Allegra“ е ориентирана към откриването и обучението на деца с изразени заложби в областта на сценичните изкуства – танцови, вокални, актьорски умения и художествено творчество. Разгъната е богата палитра от дейности пряко свързани с практическата мотивация на децата за себеусъвършенстване и стремеж към високи творчески постижения. Студията е разделена на школи, всяка от които има по няколко възрастови групи, с цел професионална подготовка от ранна детска възраст до прием във висше учебно заведение.

