No Doubt поставиха начало на своята концертна резиденция в Sphere, Лас Вегас, с мащабен спектакъл, който събра историята на групата, визуалните възможности на една от най-впечатляващите сцени в света и енергията на песни, белязали няколко поколения фенове.

За Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont и Adrian Young това е първата им по-дълга поредица от концерти заедно от близо 14 години - факт, който превърна вечерта в силно емоционален момент както за групата, така и за публиката.

Шоуто беше изградено като пътуване през различните етапи от кариерата на No Doubt – от суровата punk енергия на ранните години до големите поп и алтернативни хитове, които превърнаха групата в едно от най-разпознаваемите имена на 90-те и началото на 2000-те.

Един от най-силните акценти на вечерта беше завръщането на редки изпълнения на живо. „Tragic Kingdom“ прозвуча за първи път от 2009 г., а „The Climb“ – за първи път от 29 години.

Sphere позволи на No Doubt да разгърнат каталога си в напълно нов визуален мащаб. По време на „Tragic Kingdom“ залата беше превърната в сюрреалистичен увеселителен парк, препращащ към едноименния албум от 1995 г., а при „Don’t Speak“ сцената се потопи в образи на портокалови дървета – символична връзка с Orange County, откъдето тръгва историята на групата. В един от най-коментираните моменти на вечерта от тавана на Sphere започнаха да падат меки портокали – детайл, който веднага се превърна в любим акцент за феновете и в един от визуалните знаци на резиденцията.

Публиката реагира силно и на моментите между песните, в които Gwen Stefani говори откровено за миналото, за началото на групата и за емоциите зад част от най-личните песни в репертоара на No Doubt. Именно този баланс между мащабна продукция и човешка близост даде на концерта усещане за спектакъл, който не разчита само на носталгията, а я превежда през съвременен сценичен език.

Резиденцията на No Doubt в Sphere идва в годината, в която „Tragic Kingdom“ отбелязва 30 години от излизането си – албумът, който промени мащаба на групата и остави траен отпечатък върху алтернативната и поп културата. В Лас Вегас тази история получава нова форма: едновременно концерт, визуален архив и жива среща между No Doubt и публиката, която продължава да намира себе си в тези песни.