Наближава One Dance Festival 2026

В рамките на третия фестивален уикенд на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival 2026 (22.05 – 07.06), Дом на културата „Борис Христов”) публиката, както и всички жители и гости на Пловдив, ще се насладят на премиерни продукции на някои от най-актуалните имена от европейската танцова сцена. Паралелно с това между 5 и 7 юни градът под тепетата ще се превърне в своеобразен мащабен празник, с атрактивни спектакли и уроци по танци под открито небе, разположени на различни точки в Пловдив с вход свободен.

Официалната програма в дните 5 – 7 юни ще предложи впечатляваща амалгама от спектакли, които излизат далеч отвъд рамките на съвременния танц. Публиката ще има възможност да се докосне до най-новите произведения на изявени международно признати хореографи като Айелен Паролин и нейната „Неустоима революция“ – своеобразен карнавал с участието на 12 цветни танцьори; Хара Коцали с „Това е краят на забавната фаза“ – сценично пътуване през времето от Древността до поп културата; и Нурия Гиу Сагара, която ще представи своята „POV / Гледна точка“ – провокативен спектакъл за дигиталното съществуване, социалните мрежи и прекомерната показност онлайн.

Айелен Паролин - „Неустоима революция“

На 5 юни от 19:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ белгийският хореограф с аржентински корени Айелен Паролин представя „Неустоима революция“ – копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, част от програмата „Фокус Белгия“. Спектакълът разглежда революцията като празник и карнавал, в който удоволствието, енергията и колективното преживяване се превръщат във форма на съпротива. На сцената 12 изпълнители се впускат в калейдоскоп от движения, музика, светлини и ексцентрични костюми, вдъхновени от уличните празненства на Латинска Америка. Вместо класическа политическа реторика, Паролин предлага „активизъм на удоволствието“ – идея, че споделената радост и свободата на тялото могат да бъдат форма на социална промяна. Спектакълът впечатлява с хибридния си хореографски език, който смесва поп култура, ритуали, танцови феномени и ежедневни жестове.

Айелен Паролин живее и работи в Брюксел, а творчеството ѝ е представяно по целия свят. Тя е носител на престижни международни отличия, сред които наградата SACD и стипендия на фондация „Пина Бауш“. Работила е с водещи танцови компании в Европа и е сред най-разпознаваемите имена на белгийската сцена днес.

Хара Коцали - „Това е краят на забавната фаза“

На 6 юни публиката ще се срещне с гръцката хореографка Хара Коцали и нейния впечатляващ спектакъл „Това е краят на забавната фаза“. В него три жени преминават през своеобразен танцов маратон на границата между емоционалното и физическото изтощение, докато историята се разгръща като поредица от хаотични завои, кризи и революции. Спектакълът преплита движения, звук, поезия и исторически препратки – от ритуални танци и демонстрации до аеробика, паради и поп култура, включително Бионсе. Коцали изгражда сценичен свят, в който удоволствието, пропагандата и съпротивата съществуват едновременно, а историята не изглежда линейна, а фрагментирана и постоянно променяща се.

Хара Коцали е хореограф, изпълнител и преподавател, базирана в Гърция. Работата ѝ съчетава танц, антропология, документалистика и звукови експерименти, с особен интерес към политиките на движението и звука. Нейни произведения са представяни на редица международни сцени, а тя е част от престижните селекции Aerowaves и Moving Balkans.

Нурия Гиу Сагара - „POV / Гледна точка“

Големият финал на фестивала на 7 юни ще бъде поверен на испанския артист Нурия Гиу Сагара и нейния спектакъл „POV / Гледна точка“, чиято световна предпремиера ще се състои именно в рамките на One Dance Festival. Солото изследва начина, по който възприемаме себе си и другите в ерата на социалните мрежи, дигиталните образи и непрекъснатата нужда от видимост. Чрез хумор, ирония и физическо присъствие Нурия Гиу разглежда тялото като постоянно променящ се архив, моделиран от чуждите погледи, очаквания и алгоритми. Вдъхновена от визуалната култура – от истерията на XIX век до меметата и селфитата – тя създава своеобразна лекция-пърформанс, в която образи, жестове и идентичности непрекъснато се сблъскват.

Нурия Гиу Сагара живее и работи в Барселона, а артистичната ѝ практика изследва връзката между телата, властта и дигиталната култура. Нейни спектакли са представяни в множество европейски фестивали, а през 2024 г. тя беше част от Visiting Artist Programme в рамките на One Dance Festival.

One Dance City - градски активности с вход свободен!

Между 28 май и 6 юни Пловдив ще се превърне във вихрен дансинг с поредица от спектакли и танцови работилници под открито небе с вход свободен. За втора поредна година програмата One Dance City, реализирана с подкрепата на Община Пловдив, ще представи артисти от Белгия, Камерун, Испания, Колумбия, Албания, Хърватия и Гърция. Събитията ще се проведат на емблематични локации като Главната улица, Гребния канал и Цар-Симеоновата градина. Освен да гледа атрактивни спектакли, публиката ще има възможност да се включи и в специални танцови уроци с международни хореографи като Зора Снейк, Айелен Паролин и Едуард Тамайо. Участниците ще се потопят в разнообразни техники – от африкански ритуални движения и импровизация до съвременни и карнавални танци от Латинска Америка.

Осемнадесетото издание на Международния фестивал за съвременен танц One Dance Festival започва на 22 май със световната премиера на новото произведение Focu Meu белгийската звезда на съвременния танц Бенджамин Кан. Не пропускайте и впечатляващите акценти Зора Снейк с „Битката на лианите“ (29 май) – хипнотичен спектакъл с африкански ритми, DJ на живо и силно екологично послание; Лара Барсак с „Kassia Undead“ (30 май)– въздействащо сценично пътешествие към Византия и историята на една от най-интересните жени на Средновековието; и Катерина Радева със световната премиера на „ДРУГА“ (31 май) – дълбоко личен спектакъл за идентичността, миграцията и завръщането у дома.

One Dance Festival е част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и се реализира с подкрепата на Министерство на културата на Република България, Национален фонд „Култура“, Община Пловдив, Wallonie-Bruxelles International, Фондация Лъчезар Цоцорков, CataLANDance, Onassis Stegi, Teatroskop.