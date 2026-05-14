Mr. Fantasy се завръща с ново издание

Хитовата сензация Mr. Fantasy се завръща с най-новото си издание „Do Me Right“ – заразителен нов сингъл, който излиза точно навреме за лятото.

Парчето демонстрира неговата характерна смесица от енергия, която ви кара да се чувствате добре, игрива харизма и безспорно закачлива продукция, допълнително затвърждавайки статута му на един от най-вълнуващите нови гласове в попа. Заедно със сингъла пристига и звезден музикален видеоклип, събиращ редица приятели и сътрудници на Mr. Fantasy, превръщайки изданието в пълномащабен културен момент.



Музикалният видеоклип към „Do Me Right“ е празник на общността, креативността и модерната поп култура, включващ богат списък от известни личности, включително Alex Warren, Camila Mendes, Cody Simpson, Daniel Seavey, Dave Franco, Derek Hough, Frank Grillo, Isiah Hilt, Jimmy Tatro, Justice Smith, Kiernan Shipka, Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Neal McDonough, Nick Jonas, Patrick Schwarzenegger, Pete Berg, Rob Lowe, Rufus Sewell, Sombr, Tyler Posey и Zoey Deutch. Всяка поява добавя допълнителен слой вълнение, което прави премиерата задължително събитие за гледане както за феновете, така и за новодошлите.

Това издание идва само ден след като Mr. Fantasy официално обяви дългоочаквания си дебютен албум „FANTASYLAND“, който ще излезе на 26 юни - предварително запазване/поръчка ТУК. Проектът обещава да разшири неговия отличителен стил, докато изследва нова звукова и творческа територия, предлагайки на слушателите поглед към неговия свят и позиционирайки го като един от най-завладяващите артисти в музиката днес.

FANTASYLAND Tracklist:

1. Only Girl

2. Do Me Right

3. Mr. Fantasy

4. Catapult

5. Body Talk

6. Wayuwanna

7. Honey

8. Hold Me Down

9. Universe

10. Same Again

11. One Last Night

За Mr. Fantasy:

Започвайки като сюрреалистична и ексцентрична интернет персона, Mr. Fantasy се появи в TikTok емисиите със серия от странни, но завладяващи видеа, които спечелиха стотици милиони гледания и десетки милиони харесвания. Всичко това доведе до неговата музика, белязана от издаването на дебютния му едноименен сингъл „Mr. Fantasy“, съчетан с музикалния му видеоклип. Сингълът оглави класацията Global Viral 50 в Spotify и има над 10 милиона стриймвания. По думите на самия него „Mr. Fantasy представлява мечтите и стремежите на тези, които не вярват в себе си“.

Казвам се Mr. Fantasy. Може би сте ме виждали. Вероятно сте. Аз съм човек, роден със свещен ангажимент. Вечна преданост към създаването на Музика. Моята музика е моето потомство, моят. Моето сурово сърце е проявено в цветни звукови вълни. Звуците, които чувате тук, ще ви превземат. Оставете проблемите си зад гърба си и ми предайте страховете си. Мога да бъда вашият Mr. Fantasy.