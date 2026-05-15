Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, Михаела Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена „Медал“ и открива предстоящия й мини албум.

„Медал“ не е песен за победата в класическия ѝ смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към „Медал“. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дуото The Trackers, Михаела постепенно „съблича“ външния блясък и така достига до себе си.

Музиката и текстът на песента са дело на самата Михаела Маринова и на дългогодишния ѝ творчески партньор и приятел Павел Николов (Pavell). Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михаела работи и по видеото на хита ѝ „Герой“.

Паралелно с новия сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение – първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026 г.

Билетите вече са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.

Премиерата на „Медал“ е днес, 15 май, едновременно в YouTube канала на Михаела, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир.