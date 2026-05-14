"Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу" от 22 май в кината

След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се отправят на първото си приключение на големия екран с епичния космически спектакъл "Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу".

Действието на филма ни отвежда малко след рухването на злата Империя, когато галактиката все още е разкъсвана от хаос и несигурност.

Докато зараждащата се Нова република се опитва да защити всичко, за което се бореше Съпротивата, разпръснатите имперски военачалници продължават да бъдат сериозна опасност.

В опит да им противодейства Републиката се обръща за помощ към легендарния мандалорец Дин Джарин (Педро Паскал) и неговия млад ученик Грогу. Заедно героичното дуо се изправя пред заплаха, която може да промени съдбата на цялата галактика…

Това е пътят! "Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу" от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран.

Жанр: Приключенски, екшън, фантастика

С участието на: Педро Паскал, Сигорни Уивър, Джеръми Алън Уайт, Джони Койн

Режисьор: Джон Фавро

Сценарист: Джон Фавро, Дейв Филони

Продуцент: Джон Фавро, Катлийн Кенеди, Дейв Филони, Карън Гилкрист, Иън Брайс