Master Chef 8 - Марианна Александрова гостува на радио N-JOY

Марианна Александрова гостува на радио N-JOY в понеделник.

Най-новата носителка на титлата MasterChef на България стана част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа", в рубриката "Master Зона" за да сподели със слушателите емоциите си около кулинарното състезание. Варненката разкри, че още в самото начало е вярвала, че ще стигне до финала.

Като човек на науката, Марианна е вложила усилия в проучването на регионалната кухня на морския град. Тя разказа повече за историята на разрастването на Варна, заради което в града може да се открие смесица от кулинарни влияния.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

