Майсторите от най-позитивното предаване на bTV "Бригада нов дом" гостуваха на радио N-JOY

Калин, Симеон и Йордан от "Бригада нов дом" гостуваха на шоуто "От 10 до 2" с Нейа по радио N-JOY.

Майсторите от най-позитивното предаване в ефира споделиха свои емоции и новини около стартиралия вече нов сезон на телевизионното предаване.

Новият епизод на „Бригада Нов дом“ този петък от 20 ч. по bTV ще разтърси зрителите с една от най-силните и трогателни истории, разказвани в ефир. Баба Мария и нейният внук Георги споделят не просто малък апартамент в софийския квартал „Врана“, но и тежкото бреме на една семейна трагедия, причинена от бича на нашето време – наркотиците.

Епизодът поставя болезнен фокус върху факта, че наркотичната зависимост никога не убива само този, който употребява – тя съсипва живота и на близките му, оставяйки след себе си разруха и незаличими белези. Преди три години синът на Мария умира от свръхдоза пред очите на собственото си дете. Днес 15-годишния Георги и баба му се опитват да оцелеят в руините на миналото – буквално и преносно.

Времето в жилището на семейството сякаш е спряло и е като огледало на тяхната болка. Баня без плочки, без мивка и без работещо казанче е само част от суровата реалност, в която израства Георги. Майка му отдавна е поела по отделен път, оставяйки баба Мария да бъде едновременно майка, баща и единствена опора на момчето.

Въпреки тъжната действителност, надеждата ще дойде под формата на синьо-червено „примирие“. В този епизод вечното футболно съперничество между ЦСКА и Левски ще отстъпи място на човечността. Мария Силвестър и момчетата от Бригадата ще покажат, че когато целта е да се спаси едно дете, цветовете на отборите нямат значение.

Ще успеят ли Мария и бригадата да превърнат стария апартамент в уютно убежище, където Георги най-накрая ще има своя стая и нормални условия за живот – гледайте в „Бригада Нов дом" в петък от 20:00 ч. по bTV.

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).