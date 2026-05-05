Madonna, Shakira и BTS с шоу по време на финала на Световното първенство

Madonna, Shakira и BTS ще изнесат концерт по време на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, обявиха от Global Citizen.

Мачът в неделя, 19 юли, на стадион MetLife в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, ще отбележи първия път, когато финалът на Световното първенство по футбол ще включва концерт на полувремето. По информация на Billboard, шоуто ще продължи около 11 минути.

Новината беше обявена в социално видео с участието на Chris Martin от Coldplay, заедно с Елмо и Бисквитеното чудовище от "Улица Сезам", както и Кърмит, Мис Пиги и други от The Muppets. Неочакваният екип дори се обажда на BTS по FaceTime.

Името на Shakira вече беше свързвано с тазгодишното Световно първенство – домакинствано в Северна Америка, с турнирни мачове в Съединените щати, Канада и Мексико – с обявяването на „Dai Dai“, нейната официална песен за Световното първенство през 2026 г. с Burna Boy. Това ще бъде втората официална песен на колумбийката за Световното първенство по футбол след „Waka, Waka (This Time for Africa)“, записана за Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка. Певицата започва своето световно турне Las Mujeres Ya No Lloran 2026 през юни, съответно на 14 и 20 юли в Ню Джърси и Ню Йорк, по време на финала на Световното първенство в MetLife.

Madonna също се готви за натоварен юли, като албумът на Кралицата на попа „Confessions II“ – продължението на класиката ѝ от 2005 г. „Confessions on a Dance Floor“ – ще излезе на 3 юли. Досега тя е издала водещия сингъл „Bring Your Love“, дуета си със Sabrina Carpenter, който те дебютираха на живо през втория уикенд на Coachella миналия месец, както и „I Feel So Free“.

BTS се завърнаха сериозно към музиката по-рано тази година с издаването на 20 март на шестия си студиен албум ARIRANG, първият проект на южнокорейската група, откакто те си взеха почивка, за да завършат военната си служба. Албумът дебютира на върха на Billboard 200 и се задържа там три поредни седмици – първото им многоседмично първо място в класацията. Миналия месец те започнаха световното си турне ARIRANG в Гоянг, Южна Корея, преди да го пренесат в САЩ на 25 април. Те имат насрочени международни дати до следващия март.

Финалното шоу на полувремето на Световното първенство по футбол през 2026 г. се организира от Global Citizen заедно с Martin от Coldplay, като плановете са да се наберат средства за Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който работи за набирането на 100 милиона долара за разширяване на достъпа до образование и футбол за деца по целия свят. Фондът вече е събрал над 30 милиона долара, като 1 долар от всеки продаден билет за мачове от Световното първенство е дарен по време на турнира. Организацията за застъпничество и Martin също се обединиха за миналогодишното финално шоу на полувремето на Световното клубно първенство, което беше водено от Doja Cat, J Balvin и Tems.

Миналата седмица ФИФА обяви, че Katy Perry, Future, Tyla, LISA и Anitta ще участват в церемониите по откриването на Световното първенство през 2026 г., предвидени за САЩ, Канада и Мексико. Perry ще бъде хедлайнер на церемонията по откриването в Лос Анджелис преди първия мач на мъжкия национален отбор на САЩ срещу Парагвай на 12 юни. Future ще се качи и на сцената на стадион SoFi за изпълнение заедно с DJ Sanjoy.

Въпреки че това е първият път, когато финалът на Световното първенство има шоу на полувремето, двама от изпълнителите от юли вече са били хедлайнери на шоуто на полувремето на Супербоул; Madonna беше в центъра на вниманието на Супербоул през 2012 г., докато Shakira беше съвместен хедлайнер с Jennifer Lopez Лопес през 2020 г.