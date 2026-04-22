Madonna анонсира нов албум

Madonna анонсира дългоочакваният си нов албум „Confessions II“, който ще излезе на 3 юли.

Новият албум е продължение на емблематичния си аналог „Confessions on a Dance Floor“.

Madonna разкрива първата част от музиката с трансов визуален тийзър. Феновете могат да поръчат предварително албума + най-добрата колекция от винилови плочи, CD-та.

Кралицата на попа обобщава най-добре новия си албум, цитирайки първите няколко реда от песента си „One Step Away“: „Хората мислят, че денс музиката е повърхностна, но грешат. Дансингът не е просто място, а праг: Ритуално пространство, където движението замества езика“.

Madonna добавя: „Когато със Stuart Price започнахме да работим по този албум, това беше нашият манифест“: Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хиляди години – те наистина са духовни практики. В края на краищата, дансингът е ритуално пространство. Това е място, където се свързвате. Да рейвваш е изкуство. Става въпрос за разширяване на границите си и свързване с общност от хора със сходни интереси. Звук, светлина и вибрация преобразяват възприятията ни. Вкарват ни в състояние, подобно на транс. Повторението на баса, ние не само го чуваме, но и го усещаме. Променяйки съзнанието си и разтваряйки егото и времето.

„Confessions II“ ще излезе на 3 юли, чрез Warner Records/Орфей Мюзик.