Madison Beer представя делукс изданието на locket, заедно с официалното видео към чисто новия сингъл “lovergirl”.

Новото издание на двукратно номинираната за Grammy и мултиплатинена изпълнителка добавя четири чисто нови песни към проекта и затвърждава един от най-силните и успешни проекти в кариерата ѝ.

Сред акцентите в locket са хитовете “make you mine”, “yes baby”, “bittersweet” и “bad enough”. “make you mine” носи на Madison Beer втора номинация за GRAMMY в категорията Best Dance Pop Recording през 2025 г., а песента достига №1 в Billboard Dance Airplay Chart и се превръща в първия ѝ самостоятелен хит на върха на класацията.

Новите песни в deluxe изданието показват още по-лична и уверена страна на Madison. В основата е “lovergirl” – ефирен и емоционален поп трак, който съчетава уязвимост и романтика. Видеото към песента допълва атмосферата с мечтателна естетика и усещане във визуален свят, който пресъздава темите за младата любов, копнежа и емоционалната близост.

Изданието излиза непосредствено преди старта на мащабното турне на Madison Beer в Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. Турнето започва на 11 май в Краков и ще премине през общо 32 дати, преди да завърши с голям концерт в Madison Square Garden на 13 юли.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Траклист:

1. locket theme

2. yes baby

3. angel wings

4. for the night

5. bad enough

6. healthy habit

7. you’re still everything

8. bittersweet

9. complexity

10. make you mine

11. nothing at all

12. lovergirl *

13. free *

14. somehow i got lucky *

15. locket theme (extended) *

*делукс песни