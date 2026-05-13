Lizzo сподели сингъла “Bitch”

Lizzo сподели подробности за предстоящия си трети албум - „Bitch“.

Албумът с 12 песни ще излезе на 5 юни и ще включва вече издадената ѝ диско песен „Don’t Make Me Love U“.

Едноименната заглавна песен от албума излeзе на 1 май.

Bitch е първият албум на Lizzo след Special от 2022 г. През февруари 2025 г. тя обяви първоначално замисления си следващ проект – Love in Real Life. Но след като синглите „Still Bad“ и заглавната песен не успяха да пробият в класациите, тя реши да се откаже изцяло от албума. В интервю миналата есен за New York тя нарече „Still Bad“ „прекалено продуциран“ и каза, че е успяла да промени творчески направления след ключова среща с лейбъла си.

„Седнах на масата и казах: „Трябва да правя нещата по моя начин, започвайки отсега нататък. И имам нужда от вас да ме подкрепяте. Ще бъде малко страшно. И всички се съгласиха и казаха: „Ще ви подкрепим, каквото и да ви е необходимо“.

Миналия юни 38-годишната американка говори за тогавашния си безименен нов албум пред Rolling Stone, описвайки го като „моят поп, рок, рап жанр музика. Малко по-мрачен е, малко по-мрачен. Говори за тъмните времена“. Тези тъмни времена са вероятна препратка към съдебните дела, с които поп звездата се сблъска през 2023 г. от трима от бившите ѝ беквокали, които я обвиниха в сексуален тормоз, расов тормоз и дискриминация, основана на увреждания. Тя беше отстранена от отделно дело за тормоз на работното място, заведено от бившата служителка на турнето Asha Daniels, през декември 2024 г.

Lizzo също така ще участва в предстоящия биографичен филм „Розета“, където ще играе сестра Розета Тарп, влиятелната певица, смятана за кръстница на рокендрола.

Слушайте сингъла “Bitch” тук.