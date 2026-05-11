Kyle Alessadro издаде трети сингъл от нов албум

Норвежката поп звезда Kyle Alessadro продължава пътя си към дългоочакваното издаване на албума си с третия сингъл „Halo“.

Неговата фенбаза от над 1,2 милиона последователи е приела присърце и предишните сингли „Rosary“ и „Backseat“ и е заляла интернет с похвали и хиляди реакции от фенове.

Kyle описва „Halo“ като ясен повратен момент в историята, която представлява албумът „AURA“. Това е моментът, в който историята се премества от несигурност и търсене на отговори към момент, в който парчетата започват да се сглобяват отново.

„Halo“ е почти като прераждане, при което поглеждаш назад и осъзнаваш колко много си пораснал. След дълъг период на съмнение, правене на грешни избори и изгаряне на някои мостове, намираш чувство на мир. Все още не се усеща перфектно, но се усеща правилно. Текстът на песента „there's a halo glowing over me“ („oколо мен свети ореол“) би трябвало да е картина на това как да се върнеш към истинското си аз и най-накрая да почувстваш, че заслужаваш това, за което си работил", казва Kyle Alessandro.

С „Halo“ слушателите отново ще се докоснат до брилянтния вокален диапазон на Kyle, а що се отнася до останалите сингли от „AURA“, той ги кани да участват в едно много лично пътешествие. Продуциран от Aadne Haaland и написан съвместно с Kristine Willasen, Eric Menchini и Magnus Lie Skiestad, всички те имаха много ясно усещане за това какво трябва да бъде „Halo“. Kyle описва контраста между хаосa и яснотата след интензивен период от време, казвайки, че е било по-скоро като улавяне на момент, отколкото създаване на песен.

"Искахме да изградим продукцията около усещането за нещо, което се отваря, почти като пробив. Беше важно да се усеща грандиозно, ярко и истинско", разкрива изпълнителят.

С издаването на албума само след няколко седмици, Kyle пътува из Европа, среща се с феновете си и представя новата си музика. Споделяйки специална връзка с милионите си фенове, Kyle разказва за страхотните взаимодействия, които е имал, когато се е срещал с тях и им е пускал албума.

"Вълнуващо е да видиш как хората свързват собствените си истории с песните. Момент, който наистина ми остана в съзнанието, беше когато някой ми каза, че музиката ми му е помогнала да премине през труден период. Това прави проекта по-голям от мен и му придава съвсем различно значение" споделя Kyle Alessandrо.