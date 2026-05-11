Избрани са 12-те финалисти в третото издание на конкурса „New University Talent“

Конкурсът за нова авторска песен „New University Talent’26” вече има своите 12 финалисти (описани по азбучен ред по имената на изпълнителите).

Това са:

Андрей Григоров - „Кул пич“ Виктория Михайлова - „Отивам на море“ Галина Янева - „Светлина в сърцето“ Ева Бел - „Токсик“ Евгения Кринчева - „В очакване“ Ива Генова - „Картината“ Никола Димов - „Бягаш“ Петя Петрова - „Да бяха либе“ Рок група „Графит“ - „Промяна в плана“ Самуил Кулев - „Провал“ Стефани Славчева - „Ще бъдеш ли“ Шанел Еркин - „Враг“

Финалистите бяха определени от жури, включващо доказани професионалисти: Юлиан Славчев и Кристиян Макаров („Молец“), Керана, Ангел Заберски, Етиен Леви, Илиян Парасков и Милена Шушулова. Основните критерии за оценка бяха качество на музикалната идея, съдържателност на текста и изразителност на изпълнението.

Музикалните композиции на всички млади таланти бяха изключително силни, коментираха членовете на журито. За жалост регламентът допуска само 12 песни. Благодарим на всеки автор и изпълнител, изпратил свой проект - вие вече сте победители. Не спирайте да създавате музика и да следвате мечтите си!

Награди и професионална реализация

Финалистите ще се борят за отличията на публиката и на журито. Всички те ще се качат на сцената за заключителния концерт на 25 юни в залата на Joy Station. Победителите ще получат награди с реална професионална стойност:

Заснемане на официален музикален видеоклип;

Production Video, създадено в Радио-телевизионния център на НБУ;

Популяризиране в ефира на радио N-JOY;

Дигитално разпространение на песента-победител в над 200 музикални платформи в света.

Студийни записи и гласуване

За авторите и изпълнителите, чиито песни са в демо вариант, предстои работа в професионалното тонрежисьорско студио на Нов български университет. В рамките на подготовката ще бъдат заснети и видео визитки на всеки от финалистите.

Гласуването на публиката ще започне непосредствено след студийните записи на песните и създаването на видео визитките. 12-те композиции ще звучат в ефира на радио “N-JOY”, както и в специална платформа на сайта на конкурса, а слушателите ще определят своя фаворит, който ще получи специалната награда на публиката.

Финалният концерт

Кулминацията на “New University Talent’26” ще бъде на 25 юни в Joy Station. Концертът ще бъде със свободен достъп за всички, участвали в първите три издание на конкурса, както и за техните близки и приятели. По време на събитието 12-те песни ще бъдат представени на живо, а журито ще избере и ще обяви големите победители.

Конкурсът „New University Talent“ се организира от Нов български университет с цел да насърчи оригиналното българско творчество и да подкрепи младите таланти в техните първи крачки към професионалната сцена.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община – Програма „Култура“, в партньорство с музикалния магазин „Форте Мюзик“, Радио “N-JOY” и музикална компания “Muze”.

