Историята на "Майкъл" започва от 22 април в кината

Този април историята на една от най-великите, влиятелни и противоречиви фигури в света на популярната музика оживява на големия екран в амбициозната биографична драма "Майкъл" – забележителен кинопортрет на живота и наследството на Краля на попа Майкъл Джексън.

Филмът проследява пътя на Джексън – от детството му и първите стъпки на сцената с The Jackson 5, през възхода му като солов артист, до изключителната световна слава, която го превръща в икона, но и в обект на безпрецедентен обществен и медиен натиск. Филмът разказва за сблъсъка между изключителния талант и личните битки зад публичния образ, както и за цената на успеха, платена далеч от прожекторите.

Историята на "Майкъл" започва от 22 април само в кината и IMAX!

Жанр: Биографичен, музикален, драма

С участието на: Джафар Джексън, Ния Лонг, Лора Хариър, Джулиано Круе Валди, Майлс Телър, Колман Доминго

Режисьор: Антоан Фукуа

Сценарист: Джон Логан

Продуцент: Греъм Кинг, Джон Бранка, Джон Маклейн