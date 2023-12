Идея за уикенда - Коледните базари през 2023 година

Коледа е все по-близо, а коледния дух вече е завладял градовете у нас.

Рубриката "Идея за уикенда" с Цвети Симеонова, в шоуто "От 10 до 2 с Нейа", продължава да ни зарежда с коледно настроение. Миналата седмица научихме кога грейват празничните светлини в градовете у нас, а тази седмица вниманието е за още една любима празнична традиция - Коледните базари.

Там можете да похапнете вкусно, да изпиете някоя топла напитка, да откриете интересни подаръци за своите близки, а децата могат да се включат в различни активности, работилници срещи с Дядо Коледа. Празничните програми включват и различни музикални и театрални събития, за малки и големи.

ПЛОВДИВ

От 15 до 26 декември - цели 12 дни, в сърцето на Пловдив, точно срещу часовника на пощата ще се проведе Коледен Базар "Капана" и тази година пловдивчани обещават една истинска коледна приказка с много музика, вкусна храна и добро настроение.

ВАРНА

Коледния базар на Морска гара във Варна, беше открит на 24 ноември и ще продължи до 7 януари 2024 година, Varna Fun Port предлага веселие за цялото семейство с луна парк, ледена пързалка, песни, танци и разнообразие от вкусни изкушения.

БУРГАС

Гостите и жителите на Бургас ще могат да посетят Коледен базар до 27 декември на площад Тройката. И да се насладят на специалните щандове с ръчно направени сувенири, подаръци и апетитни изкушения.

РУСЕ

Традиционният Коледен базар на Русе е разположен на ул. Александровска пред Съдебната палата, там са разположени павилиони, от които русенци и гостите на града могат да си закупят коледни стоки. Недалеч от там пред Държавна опера Русе е отново изградена ледена пързалка, където можете да се включите в различни игри за малки и големи и да различни сладки и солени кулинарни изделия и напитки.

СОФИЯ

Sofia Christmas Fest до НДК

Коледен базар на изкуствата в Парка на НДК. Sofia Christmas Fest отвори врати на 1 декември и ще продължи до 17 декември, Мястото е алеята пред „Кино Кабана“. Там ще намерите интересни коледни подаръци - авторски изработки, бижута, аксесоари, дрехи, коледна декорация, свещи, керамика, плетива, козметика и др. И още - ароматно вино от малини, череши, къпини, греяно вино. Габровски сладкиши, красиви, коледни сладки, мед, фермерски продукти.

Немският коледен базар при Народния театър „Иван Вазов“

Тази година традиционният Немският коледен базар в София отвори врати на 17 ноември при градинката до Народния театър „Иван Вазов“ и ще продължи до 22 декември. Дървените къщички предлагат вкусна храна, греяно вино, традиционни баварски братвурст и много идеи за подаръци. На сцената е предвидена богата програма за децата с музика, танци и среща с Дядо Коледа.

Коледен парк на площад „Славейков“

От 1 до 31 декември на площад „Славейков“ е разположен Коледен парк с открита музикална сцена, зона с храни и напитки най-култовите, коледна гора, базар с произведенията на най-талантливите творци на приложно изкуство и художествени занаяти. И още - фермерски продукти от български производители, богата културна програма, както и творчески ателиета и работилници.

Приказна Коледа в Ню Йорк

Ако искате да изживеете приказната магия на Коледа в един вълшебен, филмов свят можете да посетите Киноцентър Бояна от 14 до 30 декември, където можете да карате кънки на лед, да участвате в коледни работилници, да се включите в различни забавления и мн др.

ЧАВДАР

И за финал си оставих "Първото Коледно село в България" а именно село Чавдар, само на 70 км от София. Село Чавдар очаква своите гости до 31 декември с богата културна и развлекателна програма за всички възрасти, но най-вече много коледни изненади и подаръци за малчуганите.