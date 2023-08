Кюстендил - градът на черешите, минералните извори и средновековни забележителности

Идея за уикенда - градът на черешите, минералните извори и средновековни забележителности - Кюстендил

Тази седмица N-JOY Summer гостува на град Кюстендил, затова ще ви предложим няколко места, които можете да разгледате докато се наслаждавате на лековитата минерална вора в района. А там където има минерална вода има и стара култура. Кюстендил е един от най-старите български градове с почти осем хилядолетна история. Сред известните имена, които е носил през вековете са Пауталия, Велбъжд, Константинова баня, Коласия и в днешно време Кюстендил.

И така нашата първа спирка ще бъде Крепостта Хисарлъка. Тя се намира на 2 км от града на едноименния хълм. Построена е още през 4 век, а археологическите разкопки разкриват, че крепостта е била ползване непрекъснато през античността и средновековието. В наши дни крепостта е реаставрирана, а местността е много подходяща за разходка, като от нея се разкрива и красива гледка към града.

Да се върнем обаче към минералната вода. В Кюстендил има 40 минерални извора, а температурата на минералната вода е 75 градуса. Ако се разхождате в центъра на града няма как да пропуснете Римските терми - това са вторите по-големина римски обществени банив България, след тези във Варна. Комплексът е изграден през 2 век, археолозите са проучили 6 помещения с площ от 1000 кв. м., които са били облицовани с мраморни плочи и са имали отоплителна система - хипокауст, която наподобява съвременното подово отопление.

Няма как нашият разказ да продължи без да споменем може би най-известният български художник Владимир Димитров - Майстора, той е роден в Кюстендилското село Фролош, но е учил и живял в град Кюстендил. През 1972 година по-повод 90-тата годишнина от рождението му в Кюстендил е открита Художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" в която има постоянна експозиция от над 100 шедьовъра на художника, затова ако искате да се насладите на специфичния му стил, непременно я посетете.

Кюстендилският регион е много богат на природни забележителности и няма да ни стигне времето да изброим всички. Ако искате да избягате от жегата можете да се разходите във вековната букова гора край село Граница. Но освен вековни букове в близост до Кюстендил на около 6 км се в местността Ючбунар, можете да видите и три вековни секвои на възраст от над 120 години, а височината им е над 30 метра.

Снимка: Снимки: Личен архив

Разбира се Кюстендил е известен с овощните си градини и специално черешите. Ако сте любители на този сладък плод можете да посетите града през юни когато ежегодно се провежда вкусния и пъстър "Празник на черешата".

Снимка: Снимки: Личен архив

Слушайте рубриката "Идея за уикенда" с водещи Нейка Димитрова - Нейа и Цвети Симеонова в аудиофайла на страницата.