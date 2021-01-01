FAMILIA Galaxy и Ѝелена Розга обединяват сили в регионална кампания, посветена на споделеността

Някои моменти не изискват планиране - те се случват спонтанно, между смеха, разговорите и онези малки паузи, които споделяме с хората, важни за нас. Именно тези моменти - семпли, но незаменими - празнува брандът FAMILIA Galaxy в новата си регионална кампания, към която се присъединява и Йелена Розга.

Като един от най-бързо развиващите се сладоледени брандове в региона, FAMILIA Galaxy изгражда своята история около идеята, че удоволствието не е нужно да бъде грандиозно, за да има значение. Независимо дали става дума за кратка почивка през деня, среща с приятели или семейно събиране, всеки миг може да се превърне в малък личен „хит“ - такъв, към който се връщаме с усмивка. С разнообразната си продуктова гама - от сладолед във вафлена фунийка с шоколадов топинг до класически сладоледи на клечка с богати пълнежи, FAMILIA Galaxy предлага лесен избор за малките моменти на наслада у дома или в движение.

Сътрудничеството с Йелена Розга естествено се вписва в тази философия. През цялата си кариера Розга изгражда силна емоционална връзка със своята публика, създавайки песни, които преминават през поколенията и се превръщат в част от общите ни спомени. Именно тази автентичност и близост я правят идеалното лице на кампания, която празнува свързаността, позитивността и усещането за заедност.

Самата кампания носи силно послание, че сме по-силни заедно, че малките моменти заслужават да бъдат отбелязвани и че именно те правят ежедневието по-пълноценно. Независимо от граници, езици или разстояния, онова, което ни свързва, остава едно и също: нуждата от близост, усмивки и споделяне.

В този контекст FAMILIA Galaxy подкрепи и новото визуално издание на култовата песен „Bižuterija“, придавайки ѝ допълнително измерение в история за споделени емоции и незабравими мигове. Колаборацията обединява музиката и малките ежедневни удоволствия в едно общо послание, че най-ценните неща често са и най-простите.

„Сътрудничеството с бранда FAMILIA Galaxy има специална стойност за мен, защото носи послание, което е близо до сърцето ми, че най-красивите моменти са онези, които споделяме с другите, и че именно малките неща придават красота на живота“, споделя Йелена Розга.

С посланието „вкусно отвъд граници и различия“ FAMILIA Galaxy затвърждава позицията си на бранд, който надхвърля продуктовите категории и се превръща в част от ежедневните ритуали - малките, но значими моменти, които ни свързват с хората, които обичаме.