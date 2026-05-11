Gracie Abrams издава трети студиен албум

Gracie Abrams обяви своя трети студиен албум.

Номинираната за Grammy певица и автор на песни ще издаде „Daughter from Hell“ на 17 юли.

Проектът е написан и продуциран от Abrams заедно с дългогодишния ѝ творчески партньор Aaron Dessner, а първият сингъл от него – „Hit the Wall“ – ще даде началото на новия музикален период на Gracie.

„Daughter from Hell“ идва след силния международен успех на втория ѝ албум „The Secret of Us“, издаден през 2024 г. Проектът донесе на Gracie Abrams първите ѝ №1 позиции във Великобритания, Австралия и Нидерландия и дебютира под №2 в Billboard 200. С него тя затвърди мястото си сред най-разпознаваемите артисти на съвременната поп сцена – с песни, които съчетават интимна авторска чувствителност, директен емоционален език и усещане за поколенческа близост.

Сред ключовите моменти от „The Secret of Us“ са „Close to You“, с която Abrams отбеляза първия си самостоятелен дебют в Billboard Hot 100, както и „I Love You, I’m Sorry“, която достигна до №31 в класацията. Делукс версията на албума включва и „That’s So True“ – песента, която се превърна в един от най-големите ѝ пробиви до момента, достигна до №6 в Billboard Hot 100 и донесе на Abrams първото ѝ влизане в Топ 10 на класацията.

Снимка: Animato Music / Universal Music Group

Преди излизането на албума Gracie Abrams официално обяви водещия сингъл „Hit the Wall“, след като го загатна в социалните си мрежи. В разговор с Vogue по време на Met Gala 2026 тя описва песента като въведение към новата глава в кариерата си и споделя, че се чувства благодарна и облекчена именно тя да бъде първият сигнал към публиката.

През последните години Abrams се утвърди като едно от най-интересните нови имена в поп музиката. Тя беше подгряващ артист на избрани дати от мащабното турне The Eras Tour на Taylor Swift, а съвместната им песен „us.“ ѝ донесе втора номинация за Грами – в категорията Best Pop Duo/Group Performance.