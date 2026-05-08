Гледайте новото видео на Harry Styles

Официалното видео към “Dance No More” е третото от високо оценения нов албум KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY на Harry Styles.

Режисьор на видеото е Colin Solal Cardo, познат със своя отличителен визуален стил и работа с едни от най-големите имена в съвременната музика. Клипът допълва емоционалната атмосфера на проекта, като пресъздава енергията и настроението на песента чрез впечатляваща визия и характерната артистична естетика на Harry Styles.

Премиерата идва непосредствено преди дългоочакваното завръщане на Harry Styles на световната сцена следващата седмица, когато стартира седемградската резиденция Together, Together в Амстердам. Турнето ще включва общо 67 концерта в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни в периода от май до декември 2026 г.

Сред акцентите в програмата са 30 концерта в Madison Square Garden в Ню Йорк, както и историческа серия от 12 поредни вечери на Wembley Stadium в Лондон. Специални гости в избрани дати от турнето ще бъдат Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé и Skye Newman.