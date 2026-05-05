DJ Diplo обедини сили с Adrien Nunez

Носителят на Grammy, продуцент и DJ Diplo се завръща с първото си кънтри издание от 2025 г. насам, обединявайки сили с изгряващата кънтри звезда Adrien Nunez за новия сингъл „Two Steppin“.

„С Adrien знаехме, че сме създали нещо специално с това парче“, казва Diplo. „Беше съвсем редно да го представим на Stagecoach — това е най-голямото парти в кънтри музиката. Развълнуван съм от първото си издание с Atlantic Outpost; очаквам с нетърпение още много страхотна кънтри музика с тях“.

„Наистина съм развълнуван за тази песен, тя е една от онези, които се запомнят още от първото слушане“, добавя Nunez. „Винаги съм обичал музиката, която кара хората да се движат, и съчетаването на тази кънтри енергия с денс музика се усеща, като идеалния начин да се създаде нещо диво, оптимистично и създадено за добро настроение“.

„Two Steppin’“ е дългоочаквания първи кънтри албум на Diplo след „Ashes“ с Bailey Zimmerman от 2025 г. Роденият в Тупело, Мисисипи, през Дейтона, Флорида, е издал два пълнометражни кънтри албума: платиненият от 2020 г. Diplo Presents Thomas Wesley, Chapter 1 — Snake Oil и от 2023 г. Diplo Presents Thomas Wesley: Chapter 2 — Swamp Savant, както и микстейпът от 2024 г. Diplo Presents Thomas Wesley: The Mixtape, който получи широко признание. Като дългогодишен фен на жанра, Diplo е сътрудничил с кънтри икони, включително Sturgill Simpson (Johnny Blue Skies), Thomas Rhett, Sierra Ferrell, Maren Morris, Paul Cauthen и няколко други в рамките на трите проекта. Неговият сингъл „Heartless“ с Morgan Wallen е хит по целия свят, като печели милиарди стриймвания и наскоро получи диамантен сертификат.

Stagecoach продължава една доминираща в света година за Diplo, който се завърна на главната сцена на Coachella с Major Lazer през април за грандиозно, обхващащо кариерата му изпълнение пред над 80 000 фенове. През март Diplo беше изпълнителен продуцент на дългоочаквания албум на BTS, „ARIRANG“, заедно с дългогодишния сътрудник на BTS Pdogg, и лично продуцира пет парчета - най-много продуцентски заслуги от всички по проекта. Diplo наскоро представи мащабния сезон 2026-2027 на Diplo’s Run Club с девет града в цяла Америка. Diplo’s Run Club отвежда бегачи на 5-километрово бягане през градски центрове, последвано от мини музикален фестивал с изпълнения на Diplo и приятели.

Diplo, роден като Thomas Wesley Pentz, е изпълнител, музикален продуцент, диджей и предприемач. В течение на 20-годишната си кариера Diplo е сътрудничил с най-големите световни звезди и е обиколил света.

„Two Steppin“ излиза чрез Atlantic Outpost/Орфей Мюзик.