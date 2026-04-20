Demi Lovato разкри новия си сингъл

Demi Lovato представя новия си сингъл „Low Rise Jeans“ – първи неиздаван трак от предстоящото делукс издание на деветия ѝ студиен албум „It’s Not That Deep“, озаглавено „It’s Not That Deep (Unless You Want It To Be)“, което излиза на 24 април с общо осем нови песни.

Оригиналният албум, издаден през октомври 2025 г., се превърна в най-високо оценявания албум в кариерата на Demi до момента, с резултат 82 в Metacritic.

„Low Rise Jeans“ привлече вниманието на феновете още с първото си изпълнение на живо по време на откриващата вечер на турнето „It’s Not That Deep Tour“ в Орландо. Именно с тази нова песен Demi загатна посоката на делукс изданието – още по-уверена, дръзка и клубно заредена поп енергия.

Новият сингъл продължава късната, освободена и танцувална поп енергия на „It’s Not That Deep“, като разгръща още по-смело звученето на проекта. Анонсът за делукс версията идва на фона на актуалното северноамериканско арена турне на Demi – първото ѝ самостоятелно арена турне в САЩ от близо осем години.

Demi Lovato е една от най-разпознаваемите поп изпълнителки на своето поколение – с над 50 милиарда стрийма в световен мащаб, поредица от албуми в Топ 10 на Billboard 200 и силно присъствие както на музикалната сцена, така и в глобалната поп култура.