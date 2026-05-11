Дара Екимова разкрива първи детайли около новия си албум

Дара Екимова официално разкри обложката и премиерната дата на предстоящия си втори студиен албум „Сетива“, който излиза шокиращо скоро след дебюта й с „Тази стая“.

Първата среща на публиката с новата й музика ще се случи на 16 юни в Централния военен клуб, където феновете ще чуят албума за първи път преди появата му в дигиталните платформи. Вечерта ще отбележи и премиерата на физическите издания на „Сетива“ на CD и винил, които вече могат да бъдат поръчани предварително от MusicMall.bg.

„Сетива“ е най-емоционално наситеният проект на Дара Екимова, в който музиката се усеща с цялото тяло - като светлина, като дъх, като спомен, който остава.

Концертът на 16 юни ще бъде внимателно изградено аудио-визуално преживяване, създадено специално около света на „Сетива“. Освен новия албум, Дара Екимова ще представи и избрани песни от досегашния си репертоар в концертни версии, подготвени ексклузивно за тази вечер.

Със “Сетива” тя прави крачка към още по-чувствен и деликатен артистичен свят, в който всеки детайл носи емоция и смисъл. Албумът ще бъде официално наличен във всички дигитални платформи на 26 юни.