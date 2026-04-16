Дара Екимова с песен за пропуснатите моменти

За Дара Екимова поезията във всяка песен е център на вълнението от създаването ѝ.

„Броя звезди“ е пореден неин брилянтен проект, романтична поп-трап изповед за моментите, в които заради стремежа си все да бъдем прави, пропускаме по-важни неща. И тогава онова, което ни остава, е да „броим звезди“…

Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане, а е и парчето, което „отваря“ вратата на втория ѝ албум, чиято премиера предстои.

Самата Дара Екимова е в сърцето на творческия процес на „Броя звезди“- като съавтор на текста заедно с Venci Venc' и на музиката с KAY BE, който стои и зад продукцията и аранжимента на парчето.

Аудио премиерата на „Броя звезди“ е днес, 16 април, в българския радио ефир, във всички дигитални платформи, а видеото ще се появи много скоро и в официалния YouTube канал на изпълнителката.