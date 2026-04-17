Celine Dion издаде своя нов сингъл

Световната музикална икона Celine Dion представя своя нов сингъл “Dansons” – първата ѝ оригинална песен от няколко години насам.

Парчето е написано от легендарния френски автор Jean-Jacques Goldman и бележи емоционално завръщане на Celine към френския репертоар – музикалната територия, която стои в основата на нейната забележителна кариера. Това е поредната среща между двамата артисти след сътрудничеството им в албума D’eux (1995) – най-продаваният френскоезичен албум в историята.

Новият сингъл съчетава елегантност, емоционална дълбочина и силно послание за устойчивост и свързаност чрез музиката. “Dansons” носи усещане за надежда и вътрешна сила – дори в несигурни времена. По думите на Jean-Jacques Goldman:

„През 2020 г. светът спря, а хората танцуваха, затворени по домовете си. Шест години по-късно може и да няма вирус, но светът не е станал по-спокоен – и ние все още танцуваме ‘над бездните’“.

Издаването на “Dansons” идва в ключов момент за Celine Dion, която се подготвя за своето дългоочаквано завръщане на сцената с ексклузивна резиденция в Paris La Défense Arena. Поредицата от 16 концерта, планирани за септември и октомври 2026 г., ще отбележи началото на нова глава в кариерата ѝ.