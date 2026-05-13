Бояна Карпатова издава нова песен на 15 май

Бояна Карпатова, позната от „Гласът на България“, представа най-новата си песен след броени дни.

Автор на музиката и текста е самата Бояна Карпатова, която споделя, че тази песен е много лична. Аранжиментът е дело на Щерион Пилидов, микса и мастеринга на песента са на Юлиян Янев.

Видеоклипът към песента по един вълнуващ начин разказва изповедта на талантливата певица. Видео реализацията е дело на Радостин Събев Шошо и неговия екип / постпродукция: skybrothersfilms.

Повече от 12 часа продължи снимачния процес, като всяка секунда от него бе запечатана от едно изключително талантливо младо момиче – Виктория Иванова. Макар да е с тежкото заболяване ДЦП, тя е любител фотограф и има изключителен усет да заснема правилните моменти, тъй като влага в работата си много любов. Освен, че сбъдва мечтата на Виктория със заснемането на бек стейдж видеата, Бояна отправя и още едно послание – винаги да даваме шанс на хората, които искат да творят, независимо от техните физически ограничения, защото много често те имат очи за невидими за нас неща.

„В ролята на моето малко аз, за което съвсем скоро ще разберете, е Михаела Бъждарова. Благодарим на нея и родителите й, че бяха търпеливи и се раздадоха, за да се случи тази видео приказка“, разказва Бояна Карпатова. Прекрасната й визия в клипа е дело на Силвиа Василева, а корицата към видеото изработва Йорданка от “Дака Студио”. Бояна Карпатова се обръща с голяма благодарност за добрата съвместна работа и към всички танцьори, участвали в клипа и техния ръководител хореограф Евелина Иванова.

„И не на последно място човекът, който винаги е моя подкрепа и опора, моята половинка и спътник в живота ми и на сцената Петър Москов. С него винаги обсъждаме всеки един детайл в работния процес - как искаме да изглежда клипа, какъв да бъде сюжета и каква да е цялостната концепция на творчеството ни. След това обсъждаме всичко до най-малкия детайл с екипа и вярваме, че нещата така се случват по най-добрия начин“, разказа още Бояна Карпатова.

Само преди броени дни Бояна Карпатова и Борис Христов спечелиха наградата в категорията „Най-добър дует или колаборация“ на Годишните музикални награди БНР Топ 20 за 2025 година с песента им „Докато те има“.

Очаквайте песента „За нас“ на 15 май 2026 г. в 17:00 часа в YouTube канала на Бояна Карпатова, както и във всички музикални платформи.