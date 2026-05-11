Alex Warren разкри видео към сингъла „Fine Place to Die“

Номинираният за награда Grammy, чупещ рекордите певец и автор на песни Alex Warren издаде преди дни новия си сингъл „Fine Place to Die“, а сега представя и видео към него.

Романтичната балада подчертава мощния вокал на Alex, докато той описва как любовта може да осигури утеха дори в най-мрачните времена, докато „светът гори“. Alex изпълнява „Fine Place to Die“ по време на разпродаденото си турне в Европа и Великобритания, а феновете настояват за издаването на песента.

Alex ще продължи глобалното си турне „Finding Family on The Road“ през лятото, като датите в Северна Америка започват в Нашвил на 25 май, а в Азия и Австралия - през август. След пускането в продажба, емблематичната O2 зала в Лондон и Madison Square Garden в Ню Йорк, билетите бяха разпродадени веднага. За да обяви северноамериканския етап, Alex пусна комедиен трейлър с участието на Jennifer Aniston & Max Greenfield, а след това привлече родения в Австралия - Robert Irwin, за да обяви датите в Австралия/Азия.

„Fine Place to Die“ идва след сингъла на Alex „FEVER DREAM“. От издаването си, сингълът е натрупал общо 110 милиона стриймвания по целия свят и над 13 милиона гледания на официалното музикално видео. Той дебютира и на 21-во място в Billboard Hot 100 и достигна 3-то място в официалната класация за сингли във Великобритания. „FEVER DREAM“ в момента е и в Топ 15 в Топ 40 по радиото.

Миналия месец Alex грабна 5 награди iHeart Radio Music Awards и направи телевизионно дебютно изпълнение на песента. Той също така направи завладяващо изпълнение на наградите BRIT с оркестър от над 50 души и James Blunt, който го акомпанира на пиано.

Alex е номиниран за шест награди American Music Awards, именно за успеха на „Ordinary“. Парчето оформи определящата за кариерата на Warren година с рекордни глобални статистики в различни класации, радиостанции, номинации за награди и други. Общо е стриймвано над 3 милиарда пъти само за една година от издаването му и е най-продаваният сингъл в САЩ миналата година.

Сингълът „Fine Place to Die“ излезе чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.