Юбилейното 15-то издание на A to JazZ ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма.

След като миналата седмица организаторите алармираха за критичен недостиг на средства, поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за Националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма на A to JazZ.

Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза.

„Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно,“ споделя основателят на фестивала Петър Димитров. „Събраната подкрепа от вас – публиката, е много повече от пари! От нея ще си запазим емоцията и любовта ви“.

Екипът на фестивала взе решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тазгодишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на следващите 14 дни.

София се готви да посрещне от 2 до 5 юли едни от най-големите имена в съвременната музика - кралицата на вокалния джаз Dee Dee Bridgewater, наследниците на Майлс Дейвис Miles Electric Band в чест на 100 годишнината от рождението му, виртуозния барабанист и носител на “Грами” Nate Smith, съвременните таланти The Simon Grey Collective, Tomoki Sanders, Sorvina, AlexAbril, Hania Derej Trio и други. Ще бъдат представени и българските проекти Виктория Кирилова квартет, R.S. Riverman Groups на Александър Славчев, Емил Тасев квартет и българо-френският брас ансамбъл на тромбониста Георги Корназов. В специалната шоукейс програма, представяща млади артисти от целия свят, ще бъдат представени 12 проекта от 4 континента.

Силата на общността, която изградихме заедно през тези 15 години, е огромна и остава завинаги! Благодаря ви за доверието и за заедността. Ще се видим в парка. София е джаз!“, допълва Петър Димитров.

Пълната програма на фестивала е достъпна на www.atojazz.bg.