Кой казва, че завръщането в училище е скучно?

С радио N-JOY и Deli всичко е по-шарено, по-удобно и много по-забавно – от тетрадките, в които ще рисуваш в час, през раницата, която побира всичко, до творческите ти комплекти!

Участвай в играта „Бъди готов за училище с Deli“ като влезеш във Facebook страницата на радио N-JOY, отговаряш на въпросите и може да спечелиш дневна или седмична награда!

Deli - ученически и офис продукти с утвърдено качество и комбинация от цвят и функционалност!

Играй, печели и започни учебната година в ритъма на радио N-JOY и стил от Deli!

Вижте правилата на играта ТУК.

***

• Deli е една от най-големите марки за ученически и офис продукти в света.

• Продуктите им са известни с комбинацията от качество, цвят и функционалност.

• Подходящи са не само за ученици, но и за творчески деца и тийнейджъри.

• Имат богата гама: моливи, гумички, химикалки, тетрадки, несесери, раници и дори креативни комплекти.

Търсете продуктите Deli в книжарниците.