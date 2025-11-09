Спечели покана за двама за концерт на Strauss Capelle Vienna

Виенската класа, валсовата магия и световно признатото майсторство на автентичния оркестър на фамилията Щраус идват в България, а радио N-JOY ви дава шанс да станете част от това незабравимо преживяване.

Включете се в играта във Facebook страницата на радио N-JOY и може да спечелите двойна покана за концерт от националното турне на Strauss Capelle Vienna.

За първи път в историята на България оригиналният оркестър, основан от самия Йохан Щраус, ще направи национално турне у нас. Поводът е 200 години от рождението на „Краля на валса“ – Йохан Щраус II. След поредица от разпродадени концерти в София и Варна, автентичният виенски ансамбъл ще представи своето изкуство пред публика в Русе, Варна, Бургас, София и Пловдив в периода от 29 ноември до 7 декември 2025 г.

Публиката ще има възможността да се потопи в изяществото на класическата виенска музика – валсове, полки и маршове, изпълнени така, както са звучали преди два века. Strauss Capelle Vienna ще пристигне в пълен състав – с диригент, балет, солисти и хор, които ще създадат атмосферата на истински виенски бал точно преди Коледа.

За да участвате в играта, посетете Facebook страницата на радио N-JOY, намерете публикацията за играта и следвайте инструкциите. Всеки ден в периода на играта може да спечелиш двойна покана за един от концертите от турнето на Strauss Capelle Vienna в България.

Не пропускайте възможността да се докоснете до духа на Виена и да преживеете вълшебството на музиката на Щраус на живо.

Прочетете пълните условия на играта тук!