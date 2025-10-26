Вкусът, предаван през поколенията с Тандем

Време е да поканим истинския вкус на Тандем на нашата трапеза и в ефира на радио N-JOY!

Участвайте в нашата игра и спечелете апетитни награди от шунките на Тандем - Медена, Виенска, Пуешка и Чешка печена, направени от ръчно обезкостено месо, без глутен и изкуствени овкусители – печени като за нашата трапеза, за да намерят място и на вашата!

Включете се в играта във Facebook страницата на радио N-JOY, като отговорите правилно на дневният въпрос и имате възможност да се насладите на качественият вкус на Тандем.

Прочетете пълните условия на играта тук!