Зареди се с аромат, настроение и награди с радио N-JOY и Tchibo Cafissimo!

От 10 до 21 ноември 2025 г. радио N-JOY и Tchibo те канят да се включиш в ароматно кафе приключение с усмивки, забавни предизвикателства и страхотни награди!

Всяка делнична сутрин слушай N-JOY и следи нашата Facebook страница, където те очаква ново дневно предизвикателство от серията Tchibo Cafissimo предизвикателство. Сподели своя отговор или снимка в коментар под публикацията и може да спечелиш брандиран подарък за любимото си кафе време и ароматни капсули Tchibo Cafissimo.

А всеки петък – един от всички участници през седмицата ще грабне кафемашина Cafissimo Pure+ в комплект с 60 капсули!

Как да участваш:

Следи ежедневните предизвикателства във Facebook страницата на радио N-JOY.

Изпълни задачата за деня. Наслади се на кафето си и очаквай резултатите в ефира на N-JOY!

А ако искаш да удвоиш шанса си за награди – последвай радио N-JOY и в Instagram!

Прочети пълните условия на играта тук.

През ноември търси и специалната оферта на кафемашина Cafissimo Pure+ в комплект с 60 кафе капсули – на страхотна цена в избрани магазини и онлайн.

До края на месеца всеки може да открие своето Cafissimo Pure+ и да се наслади на истинско разнообразие във всяка чаша.