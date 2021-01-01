Спечели двойна покана за концерта на Графа в София на 15 ноември

Обичаш музиката на Графа? Радио N-JOY ти дава шанс да я изживееш на живо!



Включи се в играта във Facebook страницата на радио N-JOY и можеш да спечелиш двойна покана за концерта на Графа в Арена 8888 София на 15 ноември 2025 г.

На 15 ноември 2025 г. Влади Ампов – Графа ще превърне Арена 8888 София в музикална вселена. Шоуто ще бъде на 360-градусова сцена с изключителен светлинен и звуков спектакъл, а сетлистът включва най-големите му хитове: „Ако има рай“, „Давам всичко за теб“, „Домино“, „Drama Queen“, „Невидим“, „Черен гранит“, както и дуета „Нито миг“ с Дара Екимова. Преди Графа на сцената ще излезе Robi с неговата банда – официалният съпорт на вечерта.

Не изпускай шанса си! Преживей Графа на живо – музика, светлина и емоции, които остават завинаги.

Участвай сега във Facebook играта на радио N-JOY и може именно ти да спечелиш билети за концерта на Графа в Арена 8888 София!

Прочети пълните условия на играта тук.