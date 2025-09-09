Правила на играта "Бъди готов за училище с Deli“

Организатор Организатор на играта "Бъди готов за училище с Deli“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”) Продължителност на Играта Играта стартира на 09.09.2025 г. и продължава до 15.09.2025 г., включително („срок на Играта“). Механизъм и условия за участие в Играта Играта се провежда на територията на Република България на facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговори на зададен дневен въпрос от Играта във facebook страницата на радио N-JOY чрез коментар под статията с въпроса. В срока на Играта, всеки делничен ден ще бъде задаван въпрос с варианти на отговор, на който всеки желаещ да се включи в играта трябва да отговори с коментар под фейсбук поста с въпроса

Награди

Общо 6 (шест) награди с марка Deli за периода на играта:

- всеки работен ден от периода на играта един участник, който е дал верен отговор, печели една награда,

- на 15.09. се тегли една допълнителна голяма награда