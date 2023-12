5 идеи за вкусни изненади за гостите по празниците

Наближават празниците, а с тях и краят на тазгодишното издание на рубриката „Вкусът на празниците” с Нейа и Гери Баева. Затова е време да помислим как да разнообразим трапезата тази Коледа и да изненадаме приятно гостите.

Първото свежо предложение е нестандартна зимна салата. Добре е да се придържаме към сезонните продукти, а миксът от салати е добър вариант. При подготовката на дресинга можем да се развихрим и да добавим нотка от вкуса на празниците – настъргана кора или фреш от портокал. Сензационна комбинация при салатите са солените сирена и плодовете.

Друго вкусно ястие за споделяне е тарт или киш, отново по необичайна рецепта. Микс от гъби, бешамел с горчица и пармезан, а в допълнение и сирена – това са съставките, които пъхаме във фурната и получаваме разкош. Друго предложение е кишът със сьомга и портокал, процесът по приготвянето на който е описан подробно в блога на Гери – Beyond The Yummy.

На масата слагаме и швейцарското фондю – смесица от разнообразни разтопени сирен, вино, чесън и царевично брашно. На този разкош можем да се насладим с хапка хрупкав хляб, предварително сварен картоф или бланширан зеленчук.

Последни щрихи добавяме на нашата трапеза под формата на домашни крекери със семена и сушени плодове, както и нещо интересно от френската кухня – алиго, което представлява картофено пюре със сирена.

