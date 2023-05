Инспектор N-JOY и Николай Ангелов предлагат в сряда пореден епизод на Метарубриката.

Може ли чуждо устройство да проследява моето устройство?

Какво е AirTag, какви са функционалностите и защо някои летища забраниха употребата му?

Как да се предпазим от употребата на AirTag?

Чуйте отговорите на тези и още въпроси в аудиофайла на страницата.